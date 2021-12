No mesmo dia em que foi chamado para voltar a orientar o Benfica, Nelson Veríssimo recebeu a triste notícia da morte da mãe, vítima de doença prolongada.



O técnico foi chamado pelo Benfica para orientar o clube das águias no clássico de quinta-feira, depois de Jorge Jesus, treinador da equipa principal do clube, colocar o lugar à disposição na manhã desta terça-feira.



