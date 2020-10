Augusto Matine, velha glória do futebol português, faleceu esta terça-feira em Maputo, Moçambique, onde tinha nascido há 73 anos.





Médio de reconhecidas qualidades, Matine despontou no Benfica, no final da década de 60. Na Luz teve de esperar antes de ter mais oportunidades, tapado por Jaime Graça, Coluna e depois Vítor Martins. Foi duas vezes campeão nacional. Acabou por seguir para o V. Setúbal, onde foi figura na grande equipa treinada por Pedroto e que em 1972 ficou em 2º lugar no campeonato. Jogou ainda no Portimonense, Lus. Évora, Aves e Est. Amadora, onde mais tarde foi treinador-adjunto. Foi nove vezes internacional por Portugal.