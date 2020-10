Morreu o antigo futebolista Ângelo Martins, bicampeão europeu pelo Benfica

Morreu este sábado o antigo futebolista Ângelo Martins, bicampeão europeu pelo Benfica, aos 90 anos, apurou o CM.



O ex-jogador morreu em casa, após o seu estado de saúde se ter agravado nos últimos dias.





No Benfica, Ângelo Martins venceu sete Campeonatos e cinco Taças de Portugal. Deixou os campos em maio de 1965, após 13 temporadas consecutivas com a camisola encarnada, frente ao Vitória de Guimarães.



"É com profundo pesar que toda a família benfiquista vive este momento de dor, luto e de eterna saudade perante a partida de Ângelo Martins. Credor da nossa mais justa homenagem, que descanse em paz!", refere o presidente do clube, Luís Filipe Vieira, em comunicado publicado no site do Benfica.O internacional português jogou toda a carreira nas águias e foi uma das 'glórias' do Benfica nas décadas de 1950 e 1960, tendo sido bicampeão europeu pelo clube em duas épocas: 1960/61 e 1961/62.(Em Atualização)