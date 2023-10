Mourinho defende jogadores associados a escândalo de apostas ilegais e diz-se triste com Portugal

El Sharaawy, cujos nomes têm vindo a ser associados ao escândalo de apostas desportivas em Itália, e criticou a forma como a imprensa portuguesa abordou o assunto.





José Mourinho, treinador da Roma, defendeu este sábado o defesa Zalewski e o avançado"Falei com Zalewski e rimos um pouco, porque fui o primeiro a falar com ele e ele nem sabia o que tinha acontecido. Depois falei com ele e com o El Shaarawy novamente aqui", começou por afirmar o técnico português, citado pelo TuttoMercato, em conferência de imprensa de antevisão à receção ao Monza, a contar para a Serie A.Esta quinta-feira, a Roma condenou, num comunicado, as "repetidas especulações" em torno dos dois jogadores. A este respeito, José Mourinho lamentou o "prejuízo para a imagem dos jogadores se não forem culpados".O treinador dos 'gialorossi' apontou ainda farpas ao tratamento jornalístico dado ao tema pela imprensa portuguesa. "Estou triste por ter saído em Portugal na manchete dos jornais que um jogador de Mourinho apostou em resultados [desportivos]", declarou o português.No sábado passado, o jornal Corriere dello Sport revelou que os futebolistas