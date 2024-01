Dispensado pela Roma, José Mourinho soma agora 94 milhões de euros em indemnizações após ser despedido de cinco clubes ao longo da carreira.









As contas foram feitas pelo ‘Daily Mail’. Entre Chelsea (duas vezes), Real Madrid, Man. United, Tottenham e Roma, o técnico português foi compensado em 80,9 milhões de libras (os tais 94 M € ao câmbio de terça-feira segundo o Banco de Portugal) pelas rescisões de contrato antes de tempo.

Indemnizações de José Mourinho em toda a carreira

Este quinteto passa a ser maioritário face aos quatro clubes de onde Mourinho, treinador principal desde 2000, saiu pelo próprio pé. Demitiu-se do Benfica, a meio da época 2000/01, porque Manuel Vilarinho não lhe prolongou o contrato por mais uma época. Deixou, depois, U. Leiria, FC Porto e Inter Milão para assumir outros projetos.





O fim antecipado da passagem pela Roma reforça uma tendência negativa da carreira do técnico português desde o Inter: o clube italiano, em 2010, foi o último onde acabou um contrato. Em junho de 2013, ‘Mou’ rescindiu com o Real Madrid quando estava vinculado até 2016. Com Chelsea e Man. United, saiu a meio da terceira época. No Tottenham só esteve ano e meio.





Mourinho, que na Roma venceu a Liga Conferência (2021/22) e tinha contrato até junho, mantinha o apoio dos adeptos, mas os donos do clube (os norte-americanos Friedkin) estavam insatisfeitos com as críticas do técnico aos árbitros e com a queda na Liga italiana (a Roma é 9.ª, a cinco pontos dos lugares de Champions). Daniele De Rossi é quem se segue.



"Suor, sangue, lágrimas, eternidade"

"Suor, sangue, lágrimas, alegria, tristeza, amor, irmãos, história, coração, eternidade", escreveu na terça-feira José Mourinho, nas redes sociais, com várias fotografias dos melhores momentos enquanto técnico da Roma (68 vitórias, 31 empates e

39 derrotas em 138 jogos).