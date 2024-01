José Mourinho disparou palavrões em inglês ao ser informado do despedimento pelo presidente da Roma

Dan Friedkin,

informou o técnico português da decisão na manhã de terça-feira, após uma noite de reflexão. Gerou-se uma discussão acesa e José Mourinho disparou palavrões em inglês.A imprensa italiana adianta que a decisão de despedir o 'Special One' começou a ganhar força no final da última época, após a derrota na final da Liga Europa. Depois do encontro, o português criticou fortemente a arbitragem e o presidente da Roma não gostou dessa atitude. uma descrição de apenas 10 palavras : "Suor, sangue, lágrimas, alegria, tristeza, amor, irmãos, história, coração e eternidade".O contrato durava até junho e José Mourinho mantinha o apoio dos adeptos, mas os donos do clube estavam insatisfeitos com as críticas do técnico aos árbitros e com o nono posto na tabela classificativa da Liga italiana. Daniele De Rossi, ex-futebolista da Roma, assumiu o lugar do português.