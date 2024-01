José Mourinho foi esta terça-feira despedido da AS Roma. O clube emitiu um comunicado a dar conta da saída do treinador português e dos seus colaboradores "com efeitos imediatos".Horas após ser oficializada a saída, o treinador português reagiu ao despedimento nas redes sociais através de um vídeo com uma descrição de apenas 10 palavras: "Suor, sangue, lágrimas, alegria, tristeza, amoR, irmãos, história, coração e eternidade".