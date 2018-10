Nani festeja golo com coreografia da nova música de David Carreira

Avançado do Sporting aderiu ao desafio feito pelo cantor.

23:39

Nani marcou o segundo golo da partida entre o Sporting e o Loures, durante a noite deste sábado, para o apuramento para a Taça de Portugal, no estádio do Alverca.



O avançado festejou o golo ao lado dos restantes colegas de equipa, mas de uma forma bastante original. Nani celebrou o triunfo com a coreografia da nova música de David Carreira.



Recorde-se que no fim de agosto, David partilhou um vídeo no seu Instagram, onde desafiava o jogador de futebol a fazer a coreografia de 'O problema é que ela é linda" em campo.



"Nani é a tua vez", avançou David. "Desafio-te a fazeres a coreografia quando marcares o próximo golo!", rematou o artista.

Nani acabou por responder ao desafio durante esta noite de sábado, no momento em que marcou o golo frente ao Loures.