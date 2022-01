Nélson Veríssimo: “Título é difícil mas não é impossível"

"O título é difícil, mas não é impossível. Em outras épocas estivemos em circunstâncias idênticas, umas vezes à frente, outras vezes atrás”, disse esta sexta-feira Nélson Veríssimo na antevisão do jogo deste sábado com o Moreirense.









O técnico do Benfica, que vai para o seu terceiro jogo à frente da equipa, salientou que esse objetivo não está colocado de parte: “ O plantel, eu como treinador e o presidente estamos alinhados nesse objetivo, que é lutar pelo título nacional. Obviamente que estamos dentro dessa luta. Acreditamos piamente que isso será possível. O nosso desafio, e na posição em que estamos, encurtando distâncias, será o segundo lugar e depois estando no segundo lugar, vamos pensar no primeiro.”

Sobre o duelo com os minhotos, Veríssimo espera uma equipa “competitiva à imagem do seu treinador”. O técnico não assegurou que o 4x4x2 seja para continuar. “Não posso garantir que seja um Benfica fechado em 4x4x2. O plano será perceber os jogadores que temos, a estratégia adotada e ver a melhor maneira de abordar o jogo. Não será estanque”, salientou.





Com o regresso de Yaremechuk após a infeção por Covid-19, Veríssimo tem quatro opções no ataque, mas não garante a manutenção de Gonçalo Ramos no onze: “Tem caraterísticas diferentes do Seferovic. E este é diferente de Yaremchuck e de Darwin. Cabe avaliar isso, em função do momento e da estratégia a adotar.”



agradecimento ao presidente pela confiança



“As palavras são sinónimo de confiança, estamos alinhados nos objetivos para esta época. O foco é só até final desta temporada, até lá muita água vai correr debaixo da ponte”, disse Veríssimo sobre os elogios de Rui Costa na entrevista à BTV, na quarta-feira.