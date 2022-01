“Não temos margem para errar”: Nélson Veríssimo na antevisão do jogo do Benfica

"A derrota do Sporting não é incentivo extra. O que mudou é que podemos encurtar distâncias. A exigência e a responsabilidade continuam a ser as mesmas, mas não temos margem para errar”, disse este sábado Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, na antevisão do jogo deste domingo, com o Paços de Ferreira, no Estádio da Luz.









Veríssimo faz o segundo encontro no comando técnico da equipa, situação relativamente idêntica a César Peixoto no outro banco (vai para o terceiro jogo no Paços): “É um desafio para nós e para o César. Acreditamos que no processo defensivo vai ser uma linha de cinco, falta saber se quatro defesas e mais um médio ou três centrais e dois laterais. Partindo daqui, as dinâmicas ofensivas podem ser outras, mas é o jogo que cada um faz do seu lado. O Paços terá uma postura mais defensiva a apostar na transição.”

O técnico reconhece que neste mercado de transferências o objetivo passa por colocar jogadores de forma a ter um plantel mais curto. “Estamos no mercado de janeiro e não há nenhum treinador que possa dizer que o plantel está fechado. Estas conversas com o presidente acontecem de forma sistemática, já era assim na equipa B. É sempre uma questão em aberto. Entendemos que em função do que queremos, um plantel mais curto poderá dar mais competitividade”, salientou.









As polémicas que envolvem o atual presidente, Rui Costa, e o 'ex', Luís Filipe Vieira, passam ao lado do treinador. "Vou ser sincero e claro: a minha preocupação é a equipa e o próximo jogo, com o Paços. Tudo o resto tenho-me abstraído ao máximo, sei que tem havido notícias, mas sinceramente não sei quais são. A nossa pressão é ganhar os jogos. Sabemos que temos diferença de pontos para os dois clubes que vão mais à frente, amanhã [hoje] podemos encurtar para um deles", frisou.

Sobre os casos de Covid-19, Veríssimo garante que o “plantel dá todas as garantias”. “É uma realidade que afeta todos os clubes. Vamos apresentar uma equipa competitiva e de qualidade.”

Três regressos diretos ao onze



Otamendi, Grimaldo e Darwin, que falharam o último jogo das águias com o FC Porto, para a Liga, vão regressar ao onze.





galatasaray garante Gedson



Gedson Fernandes deve deixar o Benfica nos próximos dias. A imprensa turca dá conta de que o Galatasaray garantiu o empréstimo do médio por ano e meio (1,5 milhões de euros), ficando com opção de compra.