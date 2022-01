Aposta em jogadores da formação e num esquema tático diferente de Jorge Jesus. São estas as principais mudanças que Nélson Veríssimo quer impor no Benfica, sendo que a aposta no jovem Paulo Bernardo é um ponto de honra para o novo treinador das águias, apurou o Correio da Manhã.O técnico considera que o médio, que joga preferencialmente na posição oito, está já preparado para ser lançado na equipa, nos próximos jogos.