Novo caso de coronavírus na Juventus deixa Cristiano Ronaldo em alerta

O alarme aumenta para Cristiano Ronaldo que soube, ontem, do novo caso de coronavírus no plantel da Juventus, com o teste positivo do colega de equipa Blaise Matuidi. "O jogador de futebol Blaise Matuidi passou por exames médicos que revelaram a sua positividade à Covid-19. O jogador entrou, quarta-feira, 11 de março, em isolamento voluntário em casa, continuando a ser monitorizado. Está bem e assintomático", pode ler-se no comunicado publicado ...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18.03.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento