Nuno Mendes em gestão até ao jogo entre o Sporting e o Famalicão

A utilização de Nuno Mendes no jogo de domingo com o Famalicão virou um dilema para Rúben Amorim, sabe o Correio da Manhã.

O lateral-esquerdo não treinou esta quinta-feira, tendo realizado tratamento à perna direita na sequência da contusão contraída no jogo frente ao Moreirense (1-1) após uma entrada dura de Franco.

Amorim está ciente da importância do jovem na equipa, quer nas tarefas defensivas, quer também nas ações ofensivas, onde com a sua visão de jogo consegue passes de rutura provocando desequilíbrios nas defesas adversárias. Aqui reside o dilema. O técnico teme que a utilização do lateral possa agravar a lesão, comprometendo o resto da temporada ou até uma possível transferência no verão. Nuno Mendes está nas agendas de Manchester United, Manchester City e Barcelona.

O CM sabe que a vontade do jogador é alinhar frente ao Famalicão e ajudar a equipa a retomar o caminho das vitórias. A derrota ou o empate em Alvalade podem criar instabilidade e comprometer a luta pela conquista do título.

Nuno Mendes vai continuar a realizar tratamento e treino de recuperação, sendo que a decisão de ir ou não a jogo só chegará horas antes da partida.



Pormenores

Alternativas no plantel

Caso Nuno Mendes não possa jogar, Amorim pode recorrer a Matheus Reis, Antunes e até pode equacionar colocar Nuno Santos a lateral.



Amorim rumo à história

Amorim pode juntar-se a Jimmy Hagan (Benfica, 1972/73) e aos portistas Villas-Boas (2010/11) e Vítor Pereira (2012/13) como técnico campeão sem derrotas.



Nuno santos aponta ao onze

Nuno Santos perdeu a titularidade e com isso o Sporting perdeu capacidade para desequilibrar as defesas adversárias. Com o Famalicão, Amorim poderá voltar a apostar no extremo, numa partida em que os leões precisam de vencer para manter a vantagem (8 pontos) para o FC Porto.



Neto: "melhor bis da carreira"

Luís Neto foi pai pela segunda vez e assinalou o nascimento de Mel nas redes sociais. "O melhor bis da minha carreira", escreveu o defesa-central do Sporting, partilhando igualmente uma fotografia com o filho Rodrigo ao colo. Não faltaram as felicitações dos companheiros.