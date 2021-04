Sporting cai ao último suspiro frente ao Moreirense

E ao quinto jogo... Paulinho estreou-se a marcar pelo Sporting, mas só deu para garantir o empate dos leões frente ao Moreirense, deixando agora a equipa de Rúben Amorim com oito pontos de vantagem sobre o FC Porto, quando faltam nove jornadas para o final do campeonato. Um castigo para o líder, que quis defender uma magra vantagem e sofreu o golo do empate no último minuto do jogo.O treinador leonino voltou a dar a titularidade a Paulinho. Passou do 3x5x3 para um 3x1x4x2. Palhinha à frente da defesa, com João Mário e Daniel Bragança a alternarem nas iniciativas atacantes, onde se juntavam a Pedro Gonçalves e a Paulinho. E o reforço mais caro da história dos leões, que pagaram 16 milhões de euros ao Sp. Braga (mais o passe de Borja e a cedência de Sporar ), demorou 21 minutos para chegar ao golo. Foi à segunda tentativa, mas foi. Grande cruzamento de Daniel Bragança para o cabeceamento de Paulinho, que viu Pasinato negar-lhe o golo, mas na recarga não perdoou e fez o 1-0.Mas a verdade é que este leão não se dá bem com vantagem. A ganhar... encolheu-se na defesa e foi complicando o que parecia fácil. Esteve 21 minutos sem rematar à baliza.Um período cinzento para os leões, que viram ainda o jovem Nuno Mendes sair lesionado, após uma entrada de Franco.O Moreirense ia acreditando que podia surpreender e subiu no terreno. Numa jogada de contra-ataque, Paulinho voltou a marcar, mas o VAR anulou-lhe o golo devido a fora de jogo de Pedro Gonçalves.Na etapa complementar, Amorim exigiu mais atenção e agressividade e os jogadores cumpriram nos primeiros cinco minutos... E a segunda parte começou como terminou a primeira, com um golo anulado a Pedro Gonçalves, por um fora de jogo de dois centímetros.Pedro Gonçalves e Palhinha voltaram a testar a atenção de Pasinato e, aos poucos e poucos, o Sporting voltou a encolher-se na defesa do seu magro mas precioso pecúlio. Amorim demorou a mexer na equipa e mostrou incapacidade de tornar este leão mais agressivo.Confortável a defender, os jogadores leoninos foram adormecendo até que surgiu o murro no estômago, dado por Walterson. Um mau corte de Feddal e estava feito o empate para o Moreirense. O leão tentou reagir mas já era tarde e o FC Porto está mais perto.O reforço mais caro de sempre do Sporting marcou finalmente um golo. Precisou de 258 minutos em campo para fazer um golo, o quinto da temporada, pois tinha quatro ao serviço da anterior equipa, o Sp. Braga. Um golo que vale três pontos.O jovem lateral-esquerdo do Sporting viveu um semana intensa com a estreia na Seleção nacional e a cobiça de grandes dos gigantes de Manchester, o United e o City. Saiu do campo com queixas, após uma entrada dura de Franco.O videoárbitro anulou bem dois golos ao Sporting. O primeiro a Paulinho e o segundo a Pedro Gonçalves por... dois centímetros. Mal no capítulo disciplinar, onde deixou passar impunes entradas duras, nomeadamente a de Franco sobre Nuno Mendes."Perdemos dois pontos, há que pensar já no próximo encontro", disse esta segunda-feira Rúben Amorim, desvalorizando a redução da vantagem na tabela para o 2º classificado: "Os jogadores não têm de pensar nisso. Têm é de pensar no próximo jogo. É muito mais fácil assim e é esse o caminho que vamos prosseguir".