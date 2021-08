O Sporting desloca-se este sábado ao terreno do Famalicão, em jogo da quarta jornada da I Liga. Consulte aqui as opções iniciais de Rúben Amorim para o encontro deste sábado (20h30).



ONZE DO SPORTING: Adán; Feddal, Coates, Gonçalo Inácio; Esgaio, Palhinha, Matheus Nunes e Nuno Mendes; Pote, Jovane e Paulinho.

