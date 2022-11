Sporting vence ao Famalicão e sobe na tabela

O Sporting joga no terreno do Famalicão (20h30), num jogo da 13.ª jornada da Liga Bwin. Estas são as escolhas de Rúben Amorim para este encontro.



ONZE DO SPORTING: Adán; Gonçalo Inácio, Coates e St. Juste; Porro, Ugarte, Morita e Matheus Reis; Trincão, Pote e Paulinho





Jogo Em direto

Fim da 2ª parte

Fim de jogo

90' Colombatto atira contra a barreira, passa o perigo para o Sporting

90' Oportunidade interceptada, Santiago Colombatto (FC Famalicão) remate com o pé esquerdo de fora da área.

90' Falta de Coates à entrada da área leonina. O central vê amarelo

90' Cartão amarelo mostrado a Sebastian Coates da equipa Sporting!

90' Coates sofre falta e é assistido. O capitão leonino está recuperado

89' Cartão amarelo mostrado a Pedro Porro da equipa Sporting!

84' Inácio assistido após um corte decisivo sobre Rui Fonte que se preparava para cabecear para a baliza. O defesa leonino está recuperado leonina

85' Oportunidade interceptada, José Luis Rodríguez (FC Famalicão) de cabeça no coração da área. Assistência de Álex Millán com um cruzamento para a área.

85' Pontapé de canto para o Famalicão. O lance é resolvido pela defesa leonina

83' Cartão amarelo mostrado a Rui Pedro da Rocha Fonte por falta sobre Porro

81' Paulinho Sai Ricardo Esgaio Entra

79' Jhonder Cádiz Sai Rui Pedro da Rocha Fonte Entra

79' Ivo Rodrigues Sai Álex Millán Entra

78' Golo! FC Famalicão 1, Sporting 2. Iván Jaime. Martín cruza na direita para o Iván Jaime que remata de forma acrobática fazendo a bola embater em St. Juste e enganado Adán. O Famalicão reentra no jogo

73' Porro servido por Edwards vê o seu remate interceptado

73' Pontapé de canto, Sporting. Concedido por Ivo Rodrigues.

76' Inácio cede canto para o Famalicão. A bola sai ao lado com Adán a controlar após remate de Enea

72' Pontapé de canto, Sporting. Concedido por Enea Mihaj.

74' Alexandre Penetra Sai Martín Aguirregabiria Entra

72' Oportunidade interceptada, Marcus Edwards (Sporting) remate com o pé esquerdo do lado esquerdo da pequena área. Assistência de Arthur Gomes.

69' Jogada do Sporting com Paulinho a amortecer para Trincão que vê o remate interceptado

72' Cádiz novamente apanhado em posição irregular

69' Oportunidade interceptada, Trincão (Sporting) remate com o pé direito no coração da área. Assistência de Paulinho.

70' Trincão Sai Marcus Edwards Entra

68' Rúben Lima Sai Zaydou Youssouf Entra

68' Pelé Sai Iván Jaime Entra

66' Jogada confusa na área do Sporting com Colombatto a rematar com o pé esquerdo para as mãos de Adán

62' O VAR confirma a posição irregular do japonês. Após o canto Paulinho deu de cabeça para Morita que mete a bola na baliza mas o lance é invalidado por fora de jogo. As linhas mostram que o médio do Sporting estava em posição irregular por 18 centímetros

60' Arthur entra na área e remata de pé direito fazendo a bola bater Riccieli antes de sair pela linha final

59' Matheus Reis Sai Arthur Gomes Entra

57' Matehus Reis queixa-se na coxa esquerda e é assistido. Vai entrar Arthur

55' Cádiz é apanhado em posição irregular. O Famalicão entrou mais pressionante

53' Cartão amarelo mostrado a Riccieli da equipa Famalicão por uma entrada dura sobre Pote

49' Cádiz assistido por Francisco Moura cabeceia para as mãos de Adán. O lance é invalidado por falta de Cádiz sobre Matheus Reis

Início da 2ª parte

Intervalo

45' Jeremiah St. Juste (Sporting) recebe cartão amarelo.

45' Matheus Reis (Sporting) recebe cartão amarelo por uma entrada perigosa.

45' José Luis Rodríguez (FC Famalicão) recebe cartão amarelo.

45' Golo!!! FC Famalicão 0, Sporting 2. Pote não desperdiça o penálti e aumenta a vantagem

45' Cartão amarelo mostrado a Ruben Lima da equipa Famalicão!

44' Ivo Rodrigues tenta o remate de longe mas a bola sai ao lado

42' Golo! FC Famalicão 0, Sporting 1. Trincão (Sporting) remate com o pé esquerdo em frente à baliza ao centro da baliza. Assistência de Paulinho.

41' Cartão amarelo mostrado a Trincao da equipa Sporting. O avançado leonino entra de forma perigosa sobre Colombatto

39' Rodríguez é apanhado em posição irregular

36' Ugarte tenta o remate mas a bola sai ao lado e sem perigo

36' Oportunidade falhada por Paulinho (Sporting) remate com o pé esquerdo no coração da área. Assistência de Pote.

32' Trincão tenta o remate mas a bola sai enrolada e é recolhida pelo guarda-redes do Famalicão

29' Cartão amarelo mostrado a Gonçalo Inacio

23' Fora de jogo, Sporting. Matheus Reis tentou um passe em profundidade que encontrou Paulinho em posição irregular.

23' Fora de jogo, FC Famalicão. Alexandre Penetra tentou um passe em profundidade que encontrou Jhonder Cádiz em posição irregular.

21' Manuel Ugarte foi amarelado por uma carga nas costas do adversário

19' Morita tenta o remate de longe mas a bola é interceptada

18' Pontapé de canto, Sporting. Concedido por Luiz Júnior. Pote marca para o segundo poste onde surge o guardião famalicense a agarrar

18' Mais uma grande oportunidade desperdiçada pelo Sporting. Pote passa por Riccieli e remata de pé direito permitindo nova defesa a Luiz Júnior

15' O Sporting continua a carregar. Agora é Trincão que remata à figura de Luiz Júnior

12' Agora é Pote que ganha espaço e remata à entrada da área mas a bola sai à figura do guarda-redes famalicense

10' Trincão ao Poste. St. Juste trabalha na direita para Paulinho que amortece para o seu companheiro de equipa que remata colocado mas a bola bate no ferro

8' Canto marcado por Pote. O jogador tenta colocar em Coates no segundo poste mas a defesa do Famalicão afasta

7' Agora é Moura é que tenta o remate sem sucesso

6' Rodríguez tenta o remate de longe mas a bola sai ao lado

5' Porro cede canto para o Famalicão. A defesa do Sporting afasta o perigo

4' Na ressaca Porro remata de pé direito mas a bola sai muito por cima

4' Porro desmarca Paulinho na área que roda sobre o adversário e remata de pé direito permitindo a defesa de Luiz Junior

2' Gonçalo Inácio dá o primeiro sinal de perigo de meia distância com a bola a sair ao lado

Início 1ª parte

Siga o jogo AQUI