Núcleo de adeptos do Sporting no Porto vandalizado com grafitis. Veja as imagens

"O Porto quer que o Sporting se f***" e o "Sporting é m***", são duas das frases que se podem ler no edifício da associação que se localiza na Rua do Bonfim, na cidade invicta.A PSP foi chamada ao local para averiguar a situação.Recorde-se que o clássico entre o FC Porto e o Sporting está marcado para este sábado no Estádio do Dragão, às 20h30. O FC Porto está na segunda posição da tabela classificativa, a 10 pontos do Sporting, líder do campeonato.