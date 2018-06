O que diz a carta de rescisão de Bruno Fernandes

Jogador critica Bruno de Carvalho e diz que acorda todos os dias "banhado em suor".

08:46

Bruno Fernandes acorda todos os dias "banhado em suor", com a sensação de estar "a levar chapadas", lê-se na carta de rescisão, que pode ser lida na íntegra no jornal Record.

Bruno de Carvalho é o principal visado pelo jogador na carta enviada para Alvalade, não poupando críticas ao presidente do Sporting.

Além de considerar "absolutamente chocantes" as palavras de Bruno de Carvalho após as agressões, quando foi utilizando o termo ‘chato’, o jogador revela ainda que parecia que estava a "gozar com o sucedido".