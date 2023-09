Oficial: Félix escapa ao Benfica e é reforço do Barcelona

O português João Félix foi oficializado como reforço do Barcelona, por empréstimo até ao final da temporada, esta sexta-feira, no último dia do mercado de transferências.

Félix troca o Atlético de Madrid pelos ‘culés’ depois de ter sido protagonista de uma das maiores novelas do verão futebolístico.

O antigo jogador do Benfica chegou a estar associado às águias, mas acabou por seguir o "sonho" – assim dito pelo próprio - de ir para Barcelona.

His dream came true pic.twitter.com/oiEvrXlDkz — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2023



Esta temporada, o português ainda não jogou pelo Atlético de Madrid. As declarações a dizer que "adoraria jogar em Barcelona" não foram bem recebidas na direção e na massa associativa.

Nos últimos encontros João Félix foi assobiado pelos próprios adeptos, que também vandalizaram uma placa com o nome do português.

Félix chegou aos ‘colchoneros’ com o estatuto de "prodígio" depois de uma época fulminante no Benfica. A transferência custou, em 2019, 126 milhões de euros aos cofres do Atlético.

Depois de três épocas, com quase 40 jogos por temporada, o avançado deixou de ser opção no onze para o técnico Simeone, e foi emprestado ao Chelsea. Nos londrinos, não conseguiu fazer a diferença, numa equipa que terminou a liga inglesa em 12.º.

O viseense chega assim ao quarto clube profissional da carreira, depois de Benfica, Atlético de Madrid e Chelsea, onde esteve emprestado pelos madrilenos.

Félix deu os primeiros passos no futebol no Pestinhas, de Tondela, antes de rumar para o FC Porto. Antes de trocar os dragões pelas águias esteve um ano no Padroense, equipa por onde passam muitos jogadores da formação dos azuis e brancos.

Em toda a carreira já conquistou três títulos. Uma liga portuguesa, pelo Benfica, um campeonato espanhol, pelo Atlético, e uma Nations League, pela seleção portuguesa.