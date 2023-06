“Oh Conceição, faz do FC Porto campeão”, dizia uma mensagem colocada num avião que este sábado surpreendeu Sérgio Conceição no Algarve. O técnico, de charuto na boca, celebrou de forma efusiva junto com o filho mais novo, José. No vídeo pode também ouvir -se o treinador a dirigir-se a Pinto da Costa: “Tenho de mandar isto ao presidente.”





A permanência de Conceição na próxima época é cada vez mais uma certeza. Tudo aponta que será ele a orientar a equipa no arranque da temporada. Os trabalhos no Olival estão marcados para dia 7 de julho com os habituais exames médicos. Depois, o grupo prossegue a preparação no Algarve, já com os internacionais, que começaram as férias mais tarde, integrados.