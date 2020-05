Oito funcionários do Flamengo de Jorge Jesus infetados com coronavírus

Os primeiros testes ao novo coronavírus realizados no Flamengo indicaram que há oito infetados entre funcionários do departamento de futebol.O clube brasileiro que é treinado pelo técnico português Jorge Jesus deverá voltar aos treinos nos próximos dias.O treinador já viajou para o Rio de Janeiro e manteve em aberto a hipótese de renovação de contrato com o 'Mengão'.