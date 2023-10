A crise de resultados do Benfica (uma derrota e um empate nos últimos dois jogos) foi agravada por uma onda de lesões que atingiu três titulares com grande influência na manobra da equipa. Os encarnados informaram este domingo, sem revelar tempos de paragem, que Neres tem uma “lesão do menisco interno esquerdo”, Bah um “edema ósseo do segundo metatarso do pé esquerdo” e Kokçu uma “fascite plantar do pé direito”.









