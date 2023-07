Opção de compra atrasa Nico González no FC Porto

A indefinição à volta de uma cláusula de compra está a atrasar a mudança de Nico González para o FC Porto. Os dragões já têm fechado um princípio de entendimento com o Barcelona para o empréstimo do médio até ao final da época 2023/24, mas é o que sucederá depois que está a atrasar a oficialização do negócio.Com as contratações de Gundogan e Oriol Romeu, o técnico do Barça, Xavi, avisou que o jogador de 21 anos teria pouco espaço para evoluir na Catalunha. Mas o treinador aprecia as qualidades do jovem espanhol e pretende salvaguardar o seu regresso à casa onde fez a formação.Por este motivo, o Barça começou por não aceitar que fosse incluída uma cláusula de opção e depois tem tentado que o valor seja elevado. Já os dragões procuram que o montante seja acessível.Outro pormenor por resolver é a definição de uma eventual cláusula de recompra a favor do Barcelona, caso pretenda resgatar o jogador no final da próxima época ou mais tarde.Nesse cenário, o FC Porto quer assegurar que ganha financeiramente com a evolução desportiva do atleta.Neres recorreu para o Tribunal Arbitral do Desporto do jogo de castigo que o afasta da Supertaça frente ao FC Porto - em causa o facto de ter "humilhado" Pote e Otávio nos festejos do título. Foi apresentada uma providência cautelar."Quero dar mais pelo nosso clube e vou trabalhar para isso. Quero fazer a minha melhor época no FC Porto e é por isso que comecei a trabalhar umas semanas antes", afirmou, na quinta-feira, Grujic durante o estágio do FC Porto no Algarve.