O organizador do voo onde o jogador de futebol Emiliano Sala viria a morrer foi condenado a 18 meses de prisão. David Henderson, de 67 anos, foi considerado culpado no mês de outubro por colocar em risco a segurança da aeronave de forma imprudente.O homem de Hotham, em East Riding of Yorkshire, no Reino Unido, admitiu a acusação que apontava para a tentativa de arranjar um voo para o passageiro - Emiliano Sala - sem permissão ou autorização.Emiliano Sala e o piloto David Ibbotson morreram em janeiro de 2019 na tragédia de avião no Canal da Mancha. O corpo do piloto nunca foi recuperado.Segundo o juiz, Henderson mostrou "uma atitude arrogante" durante o julgamento e violou intencionalmente os regulamentos da Autoridade de Aviação Civil "por motivos de lucro" e foi "não só imprudente, como negligente".