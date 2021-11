Já é conhecido o onze escolhido por Fernando Santos para o jogo com a Sérvia, marcado para as 19h45 no Estádio da Luz. A Seleção Nacional precisa apenas de um empate para estar no Mundial'2022.



Portugal vai alinhar com: Rui Patrício, João Cancelo, Fonte, Rúben Dias e Nuno Mendes; Renato Sanches, Danilo e João Moutinho; Ronaldo, Diogo Jota e Bernardo Silva.

