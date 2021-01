Otávio é baixa para o Rio Ave

Uma distensão muscular na coxa esquerda deve afastar o médio Otávio da receção do FC Porto ao Rio Ave esta segunda-feira (19h00, Sport TV).O jogador saiu no decorrer (81’) do jogo com o Gil Vicente (triunfo portista por 2-0), para a Taça de Portugal, com fortes queixas na perna. No final, o técnico Sérgio Conceição desvalorizou o problema físico do brasileiro e do mexicano Corona: "São pequenas mazelas, que fazem parte do que é o esforço deles (...)penso eu que [não é] nada de especial, nada de grave."Os primeiros exames mostram que Otávio não deve recuperar a tempo do jogo com o Rio Ave e poderá ser poupado na jornada seguinte com o Belenenses SAD. Na mira estão os importantes encontros com o Sp. Braga: primeiro, para a Liga, no dia 7 de fevereiro, e, três dias depois, para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal .Este sábado, Otávio (em tratamento) esteve ausente na sessão que deu início à preparação do jogo com o Rio Ave. Já Corona treinou sem limitações. Mbaye (ginásio) e Marcano (treino condicionado) continuam indisponíveis para Sérgio Conceição.Marchesín, Sérgio Oliveira e Marega deverão voltar ao onze inicial para o encontro com os vila-condenses. Os dragões voltam a treinar este domingo, pelas 10h30, no centro de estágio do Olival (Gaia). A partir das 12h30, Sérgio Conceição faz a antevisão do encontro relativo à 16ª jornada do campeonato.