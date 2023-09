Otávio forçou quase ao limite a saída do FC Porto, no início desta época. O internacional português, de 28 anos, disse mesmo a Pinto da Costa que se este não o libertasse para assinar pelo Al-Nassr, por 40 milhões, ficaria no clube até ao fim do contrato (2025) com a certeza de que sairia depois a custo zero, mesmo correndo o risco de não jogar, apurou o Mais Sport.









