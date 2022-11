Palmeiras de Abel Ferreira é o novo campeão

O Palmeiras é o novo campeão brasileiro de futebol. A equipa orientada por Abel Ferreira conquista um título que fugia desde 2018 ao Verdão, fruto da derrota (0-1) do Internacional diante do América Mineiro, em Belo Horizonte, na 35.ª jornada do campeonato.

Vencedor de duas Libertadores de forma consecutiva (2020 e 2021), de uma Taça do Brasil (2020), de uma Recopa Sul-Americana (2022) e de um Campeonato Paulista (2022), o treinador português junta assim o título do Brasileirão ao seu currículo.





Abel Ferreira é o terceiro treinador a vencer os títulos de Brasileirão, Libertadores, Taça do Brasil e Campeonato Estadual pela mesma equipa, depois de Cuca pelo Atlético Mineiro e Luiz Felipe Scolari, ao serviço do Grémio.

O Palmeiras entra em campo esta madrugada (a partir das 00h30) frente ao Fortaleza já com o título na 'algibeira'.