Palmeiras de Abel Ferreira perde Supertaça do Brasil após série dramática de penáltis

O Palmeiras de Abel Ferreira perdeu a Supertaça do Brasil frente ao Flamengo, após uma série dramática de penáltis.

A formação orientada pelo treinador português entrou cedo em vantagem, com um golo de Raphael Veiga logo aos dois minutos do encontro. Após uma entrada forte do Verdão, foi o Flamengo quem igualou o marcador através do suspeito do costume, Gabriel Barbosa.

À passagem do minuto 38, momento de mudança no Palmeiras, com Abel Ferreira a ser expulso da partida após contestar uma decisão do árbitro na sequência de um lance entre Diego e Breno Lopes.

Antes do final da primeira parte, De Arrascaeta colocou o Flamengo na frente do marcador, após uma assistência de Bruno Henrique.

Obrigado a mudar o rumo dos acontecimentos, o Palmeiras decidiu fazer algumas alterações no arranque da segunda parte, com Gabriel Menino e Danilo Barbosa (ex-Sp. Braga e Benfica) a entrarem para os lugares de Zé Rafael e Felipe Melo. Mas as alterações no Verdão não se ficou por aqui, com Mayke e Gabiel Veron a entrarem em campo à passagem da hora de jogo, com Marcos Rocha e Wesley Silva a saírem.

Depois das mexidas do banco paulista, foi a vez de Rogério Ceni promover alterações na sua equipa, com as entradas de João Gomes e Matheuzinho para os lugares de Diego e Isla, aos 63 minutos.

As mudanças de ambas as equipas acabaram por surtir efeito no encontro, com Raphael Veiga a empatar a partida aos 74 minutos, de penálti. O encontro manteve-se empatado (2-2) até ao final da segunda parte, levando a decisão do troféu para a marca dos 11 metros, onde o Flamengo acabou por levar a melhor (6-5), depois de 18 tentativas entre as duas equipas.