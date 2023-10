Paris Saint-Germain vence na Liga francesa com três portugueses no onze

O Paris Saint-Germain saltou este sábado provisoriamente para a liderança da Liga francesa de futebol após receber e bater o Estrasburgo, por 3-0, com três portugueses em campo, na nona jornada da prova.

Na capital francesa, Kylian Mbappé, aos 10 minutos, de grande penalidade (a castigar falta cometido sobre Gonçalo Ramos), e os espanhóis Carlos Soler, aos 31, e Fabián Ruiz, aos 77, fizeram os golos dos campeões gauleses, que passaram a somar 18 pontos no primeiro lugar, mais um do que o Mónaco, que nesta ronda recebe no domingo o Metz.

Gonçalo Ramos foi titular no PSG, assim como Vitinha e Danilo, que foi o único português a completar a partida.