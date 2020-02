Paulinho confiante na passagem do Sp. Braga à próxima fase da Liga Europa

O Sp. Braga defronta hoje o Glasgow Rangers, em jogo da Liga Europa, e está confiante no acesso aos ‘oitavos’ da prova. Depois da derrota no jogo da 1ª mão dos 16 avos de final, na Escócia, por 3-2, os bracarenses querem reverter o resultado no Estádio Municipal de Braga, a partir das 17h00, numa partida em que são esperados 5 mil escoceses.Paulinho será uma das setas apontadas à baliza do Rangers e mostra-se confiante. "Estamos preparados. Acreditamos que vai ser uma noite muito boa para nós e que vamos passar à próxima fase", disse esta terça-feira o ponta de lança, de 27 anos, que soma 17 golos em 35 jogos esta época. A partida em Glasgow está ultrapassada – "Foi um jogo atípico, mas é futebol. Temos de perceber isso e não fazer drama", garantiu. E boa fase dos bracarenses promete. "Até onde podemos ir? Até à próxima fase, não podemos pensar em mais nada de momento", revelou, cauteloso, Paulinho."O Rangers é muito forte fisicamente, defende bem e os jogadores gostam de correr. Como todas as equipas, eles têm fragilidades", referiu.Micael Sequeira, treinador adjunto do Sp. Braga, mostra-se igualmente confiante no sucesso europeu. "Apesar da desvantagem, os nossos jogadores estão confortáveis. Têm uma mentalidade muito competitiva. Os dois golos fora podem ter uma importância muito grande. Vamos jogar para ganhar", considerou, em conferência de imprensa, o ‘braço-direito’ de Rúben Amorim, que não poderá contar com os lesionados Eduardo e Wallace e Bruno Wilson, que não está inscrito na Liga Europa.