Guerreiros do Sp. Braga enfrentam tempestade

Vento, chuva e frio, além de um relvado em más condições, podem ser também os adversários do Sp. Braga no jogo de hoje com o Rangers, em Glasgow, na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa. Mas os arsenalistas enfrentam uma equipa que já não perde há 16 jogos, em casa, na UEFA."Trata-se de uma equipa muito forte, com excelentes jogadores e pouco britânica, ou seja, que tem posse de bola e pratica um futebol apoiado. Mas estamos preparados para as adversidades climatéricas e para as dificuldades que o adversário colocará", disse Micael Sequeira, adjunto de Rúben Amorim.Os bracarenses devem manter três defesas-centrais e David Carmo, de 20 anos, fará estreia na Europa."Estou preparado e motivado. Tentarei dar o meu melhor e, com a ajuda dos meus companheiros, vou certamente consegui-lo", diz o central.A estreia do presidente, António Salvador, na Europa foi precisamente na Escócia (derrota, por 1-3, com o Hearts).