Treinador do Sp. de Braga justifica movimentos durante jogos: "Tenho medo de sofrer um AVC"

O novo treinador do Sp. Braga, Rúben Amorim, brincou sobre o facto de não poder dar instruções a partir do banco por não ter o nível IV da UEFA."Não vou mentir, é algo que me faz muita confusão. Tenho medo de sofrer um AVC por estar parado, preciso de me mexer quando estou no jogo. Mas a nossa equipa técnica está preparada, o Micael Sequeira [adjunto] sabe bem o que é o Sp. Braga. Terei apoio do médico se acontecer algo", disse esta sexta-feira, entre sorrisos, o técnico, que se estreia este sábado no Jamor (18h00), frente ao Belenenses SAD, na 15ª jornada da Liga.O treinador, de 34 anos, passou ao lado da polémica sobre a sua nomeação, após a Associação Nacional de Treinadores de Futebol ter contestado a escolha do presidente António Salvador para substituir Sá Pinto."Já tive um problema em que fiquei castigado, quando treinava o Casa Pia. Não podia trabalhar. Agora posso. Estou tão entusiasmado que esse ruído passa-me ao lado", frisou Amorim, que anteriormente estava ao leme da equipa B dos bracarenses.Rúben Amorim também admitiu que este será "um jogo especial", até porque será frente a uma equipa que representou como jogador, mas deixou uma ressalva. "Percebi esta semana que a ansiedade é igual à que tinha quando estava no Casa Pia e no Sp. Braga B. Não interessa onde estou, quero sempre ganhar", salientou.O jogo deste sábado é um duelo entre os treinadores mais novos da Liga. Pedro Ribeiro e Rúben Amorim têm ambos 34 anos e estão a assumir a primeira experiência no escalão principal. De resto, o técnico do Belenenses afirmou esta sexta-feira que o facto de Rúben Amorim não ter o nível IV "é uma não questão", elogiando a competência do colega de profissão.A partida vai ser encarada pelos azuis com "mais dúvidas do que certezas". "Quando há uma troca de treinador, torna-se difícil antever o que pode acontecer", salientou.