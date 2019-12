Rúben Amorim testa defesa no SC Braga

Rúben Amorim está empenhado em mudar a cara do Sp. Braga. E a principal alteração na equipa poderá passar por um bloco de três defesas-centrais.A nova versão dos arsenalistas será conhecida sábado, no Jamor, no confronto com o Belenenses SAD. A aposta num novo desenho, 3x4x3, está a ser testada pelo sucessor de Sá Pinto, que já optava pelo sistema de três centrais na equipa B bracarense, de onde transitou, e no Casa Pia, clube que marcou o início da carreira de treinador.O ex-jogador do Benfica, recorde-se, deixou a formação secundária dos minhotos no segundo lugar do Campeonato de Portugal.Rúben Amorim, que ‘segurou’ no plantel o defesa-central Tormena – jogou quatro vezes com Sá Pinto –, defrontará um dos dois treinadores mais novos da Liga, Pedro Ribeiro, de 34 anos, que tem estado nas bocas do mundo por causa do túnel do Jamor. O outro é ele próprio, Rúben Amorim, que tem a mesma idade.