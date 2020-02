Rúben Amorim quer boa estreia europeia ao comando do Sp. Braga

A estreia europeia de Rúben Amorim acontece frente a um dos clubes históricos do velho continente, o Glasgow Rangers, que em 2023 celebrará 150 anos de existência.Mas, para além da História, há muito futebol na equipa principal deste clube, que ocupa o segundo lugar da liga escocesa, atrás do também histórico Celtic.E há um exemplo recente a ter em conta: nos dois jogos da fase de grupos da Liga Europa contra o FC Porto, o Rangers empatou 1-1 no Dragão e ganhou por 2-0 em casa. Não foi por acaso que estes dois jogos foram analisados à lupa pelo plantel arsenalista.Rúben quer entrar com o pé direito na Europa e a estratégia passa, sobretudo, por não sofrer golos em Glasgow, trazendo a decisão da eliminatória para o Estádio Municipal de Braga.Assim, é bem natural que o técnico arsenalista reforce a retaguarda, apostando na colocação de dois médios defensivos (Palhinha e Fransérgio) à frente da defesa, composta por Ricardo Esgaio, Wallace, Bruno Viana, Raul Silva e Sequeira.Já a contar com videoárbitro, o árbitro designado é o espanhol Javier Estrada Fernández.