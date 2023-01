O Benfica tem bem encaminhada a contratação de Hugo Souza e para isso contribuiu a sugestão de Paulo Sousa. O treinador português, sabe o Correio da Manhã, falou bem do guarda-redes ao presidente Rui Costa, seu amigo desde os tempos em que ambos jogaram juntos no Benfica e na seleção nacional.



Entre janeiro e junho do ano passado, Paulo Sousa colocou o jogador brasileiro de 23 anos a titular na baliza em 26 dos 32 jogos em que orientou o Flamengo.









