Pinto da Costa conta com Lourenço Pinto na lista às eleições do FC Porto

Está formalizada a candidatura de Pinto da Costa a um 15º mandato como presidente do FC Porto, com a entrega da sua lista para o ato eleitoral, que estava inicialmente agendado para o dia 18 de abril.O dirigente, no cargo desde 1982, conta com Lourenço Pinto, atual líder da Associação de Futebol do Porto, para a presidência da Mesa da Assembleia-Geral, substituindo José Matos Fernandes, que tinha renunciado. A outra novidade é José Guimarães para o Conselho Fiscal e Disciplinar, sucedendo a José Almeida. O autarca portuense Rui Moreira encabeça a lista ao Conselho Superior.Entretanto, também José Fernando Rio apresentou a sua lista esta terça-feira. Já o empresário João Khoeler não vai a votos.