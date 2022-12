Num ano marcado pelo acentuar do diferendo interno no FC Porto entre Sérgio Conceição e Fernando Gomes, o presidente Pinto da Costa foi salomónico nos Dragões de Ouro ao distinguir e elogiar quer o treinador, quer o administrador da SAD.



Nos últimos anos, devido ao ‘fair play’ financeiro, Conceição entrou algumas vezes em choque com Fernando Gomes na gestão do plantel.









