Andrea Pirlo, treinador da Juventus, garantiu que Cristiano Ronaldo está focado na visita ao reduto do Bolonha deste domingo, mas não assegurou a continuidade do internacional português. “Vejo-o focado. Sacrificou-se na final, porque queria vencer a Taça de Itália. Ele está a pensar no jogo de amanhã [este domingo], o futuro logo se verá.”









A continuidade de CR7 na Juventus pode estar pendente da presença na próxima edição da Liga dos Campeões. A Vecchia Signora tem de vencer este domingo e esperar por um deslize de Nápoles ou Milan.