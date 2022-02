PJ investiga malas de dinheiro no Benfica no caso 'Saco Azul'

Um testemunho recolhido pela Polícia Judiciária dá conta de que saíram do Benfica malas com dinheiro para equilibrar as contas da Promovalor - a empresa do então presidente Luís Filipe Vieira - utilizando o saco azul criado após o pagamento a empresas-fantasma. O testemunho, que é desmentido ao CM por fonte próxima de Vieira, a qual assegura que nunca saíram malas com dinheiro da Luz, foi recolhido no âmbito do processo que agora junta os dirigentes do Benfica ao ex-árbitro Bruno Paixão, mas para já é insuficiente para sustentar uma acusação pública.