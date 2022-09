Ponto a ponto até à sobrevivência: Casa Pia e Arouca empatam

Ponto a ponto até à sobrevivência. Foi este o lema adotado pelo Casa Pia e Arouca, num jogo fraco, mas em que as duas equipas ficaram contentes com o resultado.O empate ajusta-se. O Casa Pia dominou grande parte do jogo, embora não tenha criado situações soberanas de golo, enquanto os arouquenses atiraram uma bola ao poste.Filipe Martins manteve-se fiel ao onze habitual (o mesmo na cinco jornadas da Liga), mas cedo se percebeu que Godwin, a seta dos gansos, estava abaixo do seu nível. Não se viram os habituais arranques.O Arouca dispôs de mais posse de bola nos primeiros 45 minutos, na qual um precioso desvio de João Nunes, aos 22, afastou um remate perigoso de Mújica, após um bom trabalho individual.Após o intervalo, os ataques continuaram desinspirados e Vitinho, recém-entrado, rematou forte à base do poste da baliza de Ricardo Batista. A reação dos gansos foi ténue e percebeu-se que o empate agradava às duas equipas.