Portimonense vence Boavista e ultrapassa axadrezados na classificação da Liga

O Portimonense venceu este domingo por 4-1, na visita ao Boavista, num dos jogos que abriu a 19.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e ultrapassou os 'axadrezados' na classificação, subindo provisoriamente ao nono lugar.

No Estádio do Bessa, no Porto, os algarvios construíram a vitória ainda na primeira parte, com golos de Hélio Varela (18 minutos), Jasper (25) e Carlinhos (35), e consumaram a goleada já nos descontos, através de Luan Silva (90+5), regressando aos triunfos após a derrota na última ronda, para ascenderem cinco postos no campeonato e situarem-se, à condição, na nona posição, com 21 pontos.

O Boavista ainda reduziu, por Makouta, aos 68 minutos, mas não evitou a segunda derrota consecutiva - soma apenas um triunfo nos últimos 14 jogos para o campeonato - e desceu para já a 10.º, com 20 pontos.