Portugal apura-se pela primeira vez para o Mundial de futebol feminino

A seleção feminina de futebol de Portugal venceu os Camarões por 2-1, esta quarta-feira, no play-off intercontinental e apurou-se pela primeira vez para um Mundial da categoria.

O jogo tem início às 19h30 locais (06h30 em Lisboa), no Estádio Waikato, na Nova Zelândia, onde a equipa treinada por Francisco Neto venceu na sexta-feira a seleção neozelandesa por 5-0, em encontro de preparação.

Para Portugal (22.º do ranking mundial), o embate com os Camarões (58.º) será o mais importante da sua história no futebol jogado por mulheres, num percurso que tem sido em crescendo e depois de já ter estado em dois europeus, em 2017 e 2022.

No apuramento para o Mundial2023, Portugal foi segundo no seu grupo, atrás da Alemanha, e no play-off europeu bateu a Bélgica (agora 20.ª do ranking), por 2-1, e a Islândia (16.ª), por 4-1, após prolongamento.

Um cenário que, ainda assim, não evitou que tivesse de jogar este play-off intercontinental, em que encontrará os Camarões -- que eliminaram no sábado a Tailândia (2-0) -, no derradeiro obstáculo antes do Mundial.

Francisco Neto tem a equipa portuguesa, que soma sete vitórias consecutivas entre jogos oficiais e particulares, a 100%, enquanto nos Camarões, o selecionador Gabriel Zabo não poderá fazer alinhar a guarda-redes Ange Bawou, expulsa diante das tailandesas.

O encontro entre Portugal e os Camarões corresponde à final do Grupo A do play-off intercontinental.

O vencedor qualifica-se para a fase final e junta-se no Grupo E aos Países Baixos (jogo em 23 de julho), medalhas de prata no último Campeonato do Mundo, Vietname (27 de julho) e às campeãs em título Estados Unidos (01 de agosto).

A fase final do Mundial feminino de 2023 realiza-se na Austrália e na Nova Zelândia, de 20 de julho a 20 de agosto.