Está em curso uma luta renhida por uma vaga no meio-campo da seleção nacional para a final do play-off de acesso ao Campeonato do Mundo no Qatar. Para o decisivo jogo frente à Macedónia do Norte, na terça-feira, no Estádio do Dragão, João Moutinho, Otávio e Bruno Fernandes tentam assegurar duas das três vagas disponíveis.