Portugal começa hoje a preparar a receção à Bósnia na estreia de Toti Gomes

A seleção portuguesa de futebol começa esta terça-feira a preparar o duelo de sábado com a Bósnia-Herzegovina, da fase de apuramento para o Euro2024, com um treino na Cidade do Futebol, em Oeiras.

A equipa liderada pelo técnico espanhol Roberto Martínez tem uma sessão agendada para as 18h00, com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social. Antes, às 17h15, também na Cidade do Futebol, um jogador a designar vai estar presente em conferência de imprensa.

Numa lista de 26 convocados, mais uma vez 'liderada' pelo capitão Cristiano Ronaldo, que poderá alcançar as 200 internacionalizações 'AA' nesta dupla jornada, a estreia do defesa Toti Gomes, do Wolverhampton, é a grande surpresa, com Nélson Semedo, Renato Sanches e Ricardo Horta a estarem de regresso aos trabalhos da seleção nacional.

Campeões europeus no último sábado com o Manchester City, Rúben Dias e Bernardo Silva poderão chegar mais tarde ao estágio de Portugal.

Destaque ainda para Pepe, que falhou os dois primeiros jogos de qualificação para o Europeu de 2024 devido a lesão, e que vai trabalhar pela primeira vez com o novo selecionador Roberto Martínez.

Portugal recebe no sábado a Bósnia-Herzegovina, no Estádio da Luz, em Lisboa, às 19h45, e ruma à Islândia para defrontar a seleção local três dias depois, no Estádio Laugardalsvöllur, em Reiquiavique, às 19h45 (horas em Lisboa).

No arranque da qualificação, nos dois jogos que marcaram a estreia absoluta de Martínez no comando da seleção nacional, Portugal bateu o Liechtenstein, por 4-0, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e foi ao Luxemburgo golear por 6-0.

A equipa das 'quinas' lidera o Grupo J com seis pontos, seguida da Eslováquia, que tem quatro, e de Bósnia e Islândia, ambos com três. O Luxemburgo, com apenas um ponto, e o Liechtenstein, sem pontos, ocupam o penúltimo e último lugares, respetivamente.

Apenas os dois primeiros colocados do agrupamento se qualificam para a fase final do Euro2024, que vai decorrer na Alemanha.

Lista dos 26 convocados:

- Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton, Ing) e Rui Patrício (Roma, Ita).

- Defesas: Diogo Dalot (Manchester United, Ing), João Cancelo (Bayern Munique, Ale), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City, Ing), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain, Fra), António Silva (Benfica), Toti Gomes (Wolverhampton, Ing), Gonçalo Inácio (Sporting), Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund, Ale) e Nélson Semedo (Wolverhampton, Ing).

- Médios: Palhinha (Fulham, Ing), Rúben Neves (Wolverhampton, Ing), Bernardo Silva (Manchester City, Ing), Bruno Fernandes (Manchester United, Ing), Otávio (FC Porto), Vitinha (Paris Saint-Germain, Fra) e Renato Sanches (Paris Saint-Germain, Fra).

- Avançados: Cristiano Ronaldo (Al Nassr, Ara), Gonçalo Ramos (Benfica), João Félix (Chelsea, Ing), Rafael Leão (AC Milan, Ita), Diogo Jota (Liverpool, Ing) e Ricardo Horta (Sporting de Braga).