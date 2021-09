Portugal sagra-se tricampeão da Liga Europeia de futebol de praia

A seleção portuguesa de futebol de praia ainda apanhou um susto, mas conquistou este domingo a Superfinal da Liga Europeia, pela oitava vez, a terceira consecutiva, ao vencer a Bielorrússia, na final, por 7-4, na Figueira da Foz.

Frente ao surpreendente vencedor do Grupo 1, no qual se superiorizou à Rússia, campeã do mundo, e à Espanha, ambos com cinco títulos europeus, os bielorrussos estiverem aquém do seu desempenho no torneio, ao contrário dos lusos que estiveram sempre em crescendo.

Portugal começou por sentir algumas dificuldades ante a Ucrânia, com 7-5 selado somente a dois segundos do fim, e Suíça, com tangencial 3-2, mas subiu de rendimento frente à Itália (6-3), melhoria que confirmou neste êxito na final.