Portugal desce uma posição no ranking da FIFA liderado pela Argentina

A seleção portuguesa de futebol desceu um lugar no ranking mundial, para o sétimo, de acordo com a classificação divulgada esta quinta-feira pela FIFA, que continua a ser liderada pela Argentina, campeã do mundo em título.

Portugal, que na atualização anterior subiu do oitavo para o sexto posto, foi, nesta atualização, ultrapassado pelos Países Baixos, que ascenderam uma posição.

Atrás da seleção lusa, seguem, sem alterações em relação ao ranking anterior, a Espanha, que é oitava, a Itália, nona, e a Croácia, 10.ª.

Na frente do ranking, continua a seleção da Argentina, seguida da França, que é segunda, e da Inglaterra, que subiu do quarto para o terceiro posto.

O Brasil, que desceu dois lugares, é agora quinto, imediatamente atrás da Bélgica, que subiu uma posição, e é agora quarta.

Entre as seleções orientadas por treinadores portugueses, o Egito, comandando por Rui Vitória, permanece como a mais bem classificada, em 33.º lugar, à frente da Nigéria (42.º), de José Peseiro, Qatar (58.º), de Carlos Queiroz, Emirados Árabes Unidos (64.º), de Paulo Bento, Togo (118.º), de Paulo Duarte, e Kuwait (136.º), de Rui Bento.

Angola, liderada pelo técnico português Pedro Gonçalves, ocupa a 117.ª posição na hierarquia da FIFA, mas a seleção dos PALOP mais bem posicionada é a de Cabo Verde - que subiu do 74.º para o 73.º lugar -, a única entre os 100 primeiros.

- Ranking da FIFA:

1. (1) Argentina, 1.855,2 pontos.

2. (2) França, 1.845,44.

3. (4) Inglaterra, 1.800,05.

4. (5) Bélgica, 1.807,88.

5. (3) Brasil, 1.794,09.

6. (7) Países Baixos, 1.745,48.

7. (6) Portugal, 1.745,06.

8. (8) Espanha, 1.732,64.

9. (9) Itália, 1.718,82.

10. (10) Croácia, 1.717,57.

(...)

73. (74) Cabo Verde, 1.329,8.

103. (110) Guiné-Bissau, 1.197,83.

111. (113) Moçambique, 1.180,72.

117. (116) Angola, 1.168,05.

191. (186) São Tomé e Príncipe, 888,94.

186. (187) Macau, 896,62.

200. (197) Timor-Leste,