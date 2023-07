Portugal disputa 'quartos' com Inglaterra e aponta à vaga olímpica

Portugal enfrenta este domingo a Inglaterra, nos quartos de final do Europeu de futebol de sub-21, podendo garantir uma das três vagas de acesso aos Jogos Olímpicos se ganhar e a França se impuser à Ucrânia algumas horas depois.

Os vice-campeões em título vão entrar em campo às 20h00 locais (17h00 em Lisboa), no Estádio Ramaz Shengelia, em Kutaisi, na Geórgia, num duelo entre duas seleções com imagens díspares na primeira fase, que vai ser arbitrado pelo esloveno Rade Obrenovic.

Portugal terminou na segunda posição do Grupo A, atrás da anfitriã Geórgia, com quatro pontos e uma diferença de golos negativa, enquanto a Inglaterra dominou a 'poule' C, ao apresentar um 'pleno' de três vitórias, por entre seis tentos marcados e nenhum sofrido.

A equipa das 'quinas' apurou-se pela terceira vez nas últimas cinco edições para a fase a eliminar da prova e volta a integrar o lote de oito finalistas, tal como aconteceu em 2021, quando derrotou os 'três leões' na primeira fase (2-0), repetindo 2002 (3-1) e 2015 (1-0).

O selecionador Rui Jorge tem os 23 convocados à disposição para defrontar a Inglaterra, campeã em 1982 e 1984, com os lusos a almejarem uma quinta participação nas meias-finais do Europeu de 'esperanças', no qual perderam as decisões de 1994, 2015 e 2021.

Portugal pode ainda assegurar uma das três vagas disponíveis para os Jogos Olímpicos Paris2024, desde que conjugue um triunfo com idêntico resultado da França, qualificada automaticamente como anfitriã, ao passo que um desaire desfaz as hipóteses nacionais.

Em caso de vitória lusa e de derrota gaulesa, as contas ficam adiadas para as 'meias' e obrigarão a recorrer a um 'play-off' entre os dois semifinalistas derrotados, com Portugal a buscar a quinta presença, após Amesterdão1928, Atlanta1996, Atenas2004 e Rio2016.

A 24.ª edição do Europeu de sub-21 engloba 16 seleções finalistas pela segunda edição seguida e decorre desde 21 de junho entre duas cidades da Roménia e três da Geórgia, país que vai acolher a final, aprazada para 08 de julho, na Adjarabet Arena, em Batumi.