Portugal obrigado a ganhar jogo de estreantes com Vietname no Mundial feminino

A seleção portuguesa feminina de futebol está obrigada a vencer na quinta-feira o Vietname, num duelo de estreantes, se ainda quiser qualificar-se para os 'oitavos' do Mundial2023, em jogo da segunda jornada do Grupo E, marcado para Hamilton.

No mesmo palco neozelandês onde há pouco mais de cinco meses, em 22 de fevereiro, selou o histórico apuramento, com um triunfo sofrido por 2-1 face aos Camarões, Portugal necessita de resultado semelhante, depois do desaire por 1-0 na estreia, face aos Países Baixos.

O embate com o Vietname é entre equipas que cumprem a primeira presença num Mundial, sendo que ambas chegam à segunda ronda sem pontos ou golos marcados, uma vez que as asiáticas perderam por 3-0 com os Estados Unidos.

Portugal, situado 11 lugares acima das vietnamitas no 'ranking' da FIFA (21.º posto, face ao 32.º), surge como incontestável favorito, mas terá de ter todos os cuidados, face à velocidade, entrega e vontade das vietnamitas.

Depois da estreia a perder, e perante um adversário completamente diferente, Francisco Neto vai, certamente, 'mexer' no 'onze', sendo quase certo que, por lesão, a média Fátima Pinto, que saiu com queixas no joelho direito face às neerlandesas, não deverá estar às ordens do selecionador luso.

Caso se confirme esta situação, o selecionador luso está, desde logo, obrigado a uma alteração no 'onze', com a jovem avançada Kika Nazareth, de 20 anos, a perfilar-se como a substituta, depois de ter sido a primeira a 'saltar' do banco no jogo que marcou a estreia absoluta lusa em Mundiais.

A jovem avançada madeirense Telma Encarnação, que entrou muito bem face aos Países Baixos, pertencendo-lhe até o único remate perigoso de Portugal em todo o jogo, também é candidata ao 'onze', o que poderia acontecer às custas de Diana Silva.

No setor mais recuado, também há a possibilidade de Francisco Neto fazer alterações, com Joana Marchão a surgir como uma possibilidade à esquerda, para, como canhota, dar mais profundidade ofensiva à formação lusa.

Como é habitual, o selecionador luso guardará as suas escolhas para muito perto da hora do jogo, sendo que, mesmo quando o 'onze' for divulgado, é sempre uma incógnita a forma como as 'peças' serão distribuídas pelo 'tabuleiro'.

Face às neerlandesas, no domingo, Portugal começou no esquema tático '3-5-2', com três centrais, 'replicando' o esquema das adversárias, e, sem fazer qualquer substituição, passou a equipa para '4-4-2' no início da segunda metade.

O primeiro jogo de sempre entre as principais seleções femininas de futebol de Portugal e Vietname, da segunda jornada do Grupo E do Mundial2023, realiza-se na quinta-feira, pelas 19:30 locais (08:30 em Lisboa), no Waikato Stadium, em Hamilton.

Para continuarem na corrida aos oitavos de final, prémio para as duas primeiras classificadas de cada grupo, as comandadas de Francisco Neto precisam de bater as asiáticas.

Antes, pelas 13:00 locais (02:00 em Lisboa), em Wellington, os Estados Unidos defrontam os Países Baixos, na reedição da final de 2019, então conquistada pelas norte-americanas, que venceram por 2-0, sagrando-se então bicampeãs mundiais.