Portugal está no sétimo posto do ranking da UEFA, o que significa que apenas o campeão tem um lugar garantido na fase de grupos da Liga dos Campeões em 2024/25.O segundo classificado é obrigado a disputar duas pré-eliminatórias para também entrar na liga milionária.No entanto, há um cenário que torna possível a participação de mais uma equipa na Champions. Veja no Record como tal pode acontecer.